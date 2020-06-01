Власти Вашингтона вводят комендантский час

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти столицы США вводят комендантский час сегодня с 19.00 по местному времени сроком на двое суток. Об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, сообщает ТАСС.

"Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия, - сказала Мюриэл Боузер. - Он начнется в 19 часов и будет длиться два дня".

Власти Нью-Йорка также рассматривают возможность введения в городе комендантского часа после вспышки беспорядков и серии грабежей магазинов в ночь на понедельник во время акций протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

"Такие события очень нечасто происходит в нашем городе, - подчеркнул он. - Вандализм и грабежи недопустимы, и мы самым решительным образом будем им противодействовать и проводить расследования. Введение комендантского часа в городе - это одна из возможностей, мы будем обсуждать ее с губернатором штата Эндрю Куомо, - сообщил он. - Однако решение не принято, это лишь одна из возможностей".-0-

В ходе протестов в США задержаны более 4 тыс. человек Задержанным в основном были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог. В акциях протеста в США приняли участие уже десятки тысяч человек.