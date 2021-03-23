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23 марта 2021, 07:38

Власти Великобритании до июля продлят запрет на международные поездки

Фото из архива
Фото из архива
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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители могут быть оштрафованы на 5 тыс. фунтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Таймс".

Как сообщается, соответствующие рекомендации правительство внесло на рассмотрение депутатов 22 марта. Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта. Учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены. В этом случае новые правила должны вступить в силу со следующего 29 марта.

Уточняется, что вплоть до 30 июня все поездки за рубеж, которые не считаются жизненно необходимыми, будут оставаться под запретом, как это происходит сейчас. Исключения будут сделаны для поездок по работе, учебе, для лечения, чтобы навестить находящегося при смерти родственника или друга, сочетаться браком или посетить свадьбу ближайшего родственника, переехать или продать свою недвижимость.

На данный момент нет новых деталей относительно въезда в королевство иностранных туристов. В то же время, как говорится в статье, правила по обязательному карантину по въезду в Великобританию вряд ли ослабятся до августа-сентября. Сейчас въезжающие из любой страны обязаны провести 10 дней на самоизоляции, а также сдать как минимум три анализа на COVID-19 - один до въезда, два - после прибытия, на второй и восьмой день карантина. Прибывающие из ряда стран, куда входят все государства Южной Америки, ряд стран Африки, Катар, ОАЭ, должны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

В Великобритании с декабря 2020 года начала складываться крайне сложная эпидситуация из-за распространения мутировавшего штамма вируса. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта. Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.-0-

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