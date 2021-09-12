Власти Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 12 сентября 2021
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:44 Минское "Динамо" победило "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси Спорт
21:37 Кухарев: проблему жилых долгостроев планируем полностью решить в 2022 году Регионы
21:32 Столичные жители подали полторы тысячи заявок на 300 квартир в Смолевичах - Кухарев Регионы
21:32 Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые завоевала серебро Евролиги Спорт
21:25 В ДТП в Алжире погибли 18 человек В мире
21:03 Начальник УСК по Минску: контроль за общекриминальной преступностью во время протестов был сохранен Общество
21:00 В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел Общество
20:20 Власти Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации В мире
19:42 Минское "Динамо" обыграло казанский "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:29 Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области В мире
18:59 Белорусские борцы выиграли 12 наград во второй день турнира на призы Александра Медведя Спорт
18:37 В США будут вакцинировать детей от коронавируса начиная с пяти лет В мире
18:22 Водяные кольца и модельер. Во что играли дети в конце XX века Ссылки на БелТА Плюс
18:00 Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство" пройдет в Минске 23-25 сентября Регионы
17:45 БАТЭ выиграл у "Сморгони" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:32 МАРТ выявил нарушения при формировании оптовым поставщиком цен на яблоки Экономика
17:06 Ограничения на посещение лесов действуют в 40 районах Беларуси Общество
16:16 В августе подешевели свекла и морковь, подорожали услуги ж/д транспорта Экономика
15:37 Путин 13 сентября посетит основной этап учений "Запад-2021" В мире
15:35 Савина: на старт забега в Минске выходила с желанием сражаться до конца Спорт
15:26 В Великобритании рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19 В мире
14:58 Тихон: организаторам Минского полумарафона удалось создать праздничную атмосферу Спорт
14:57 ФОТОФАКТ: Участники автопробега "Символ единства" прибыли в Гомель Регионы
14:32 В России за сутки выявили 18 554 случая заражения COVID-19 В мире
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1907 пациентов с COVID-19, выписаны 1643 Общество
13:39 Лукашенко о "Запад-2021": меня очень впечатлило учение в целом Президент
13:37 Лукашенко назвал отсутствие наблюдателей из США и ЕС на учении "Запад-2021" мелкотравчатой позицией Запада Президент
13:29 "Это несолидное поведение". Лукашенко высказался о попытках ЕС надавить на Беларусь через Россию Президент
13:27 Лукашенко: Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции Президент
13:22 "Затянула конкретика". Лукашенко рассказал, о чем до ночи говорил с Путиным в Кремле Президент
Все новости
Все новости
В мире
12 сентября 2021, 20:20

Власти Великобритании отказались от введения паспортов вакцинации

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В США будут вакцинировать детей от коронавируса начиная с пяти лет
В Великобритании рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании не будут вводить на территории Англии паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного королевства Саджид Джавид, цитирует его слова РИА Новости.

Документы должны были появиться в Англии, где проживает свыше 80 процентов населения Великобритании, в конце этого месяца и служить пропуском в ночные клубы и на массовые мероприятия. Однако инициативу раскритиковали владельцы местных пабов и некоторые депутаты, указав на признаки дискриминации в этом предложении.

Джавид признался, что ему также "не по душе" требование к простым жителям показывать документы для занятия повседневными делами.

Идея с COVID-паспортами теперь рассматривается как запасной вариант, поскольку многие англичане вакцинировались. Кроме того в стране проводятся тестирования и применяются новые методы лечения заболевания, ставшего мировой пандемией.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация Великобритания вирус медицина
Новости рубрики В мире
Фото depositphotos В ДТП в Алжире погибли 18 человек
Фото ТАСС Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области
Фото из архива В США будут вакцинировать детей от коронавируса начиная с пяти лет
Фото ТАСС Путин 13 сентября посетит основной этап учений "Запад-2021"
Фото из архива В Великобритании рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19
Фото из архива В России за сутки выявили 18 554 случая заражения COVID-19
Главное
Лукашенко: мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства
"Затянула конкретика". Лукашенко рассказал, о чем до ночи говорил с Путиным в Кремле
Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 20% площадей
В белорусской столице прошел Минский полумарафон
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции
Лукашенко на учении "Запад-2021": мы готовы сделать все для мира в Отечестве и безопасности в регионе
Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд
Головченко заявил о рекордном внешнеторговом сальдо и сокращении складских запасов
Тихон: организаторам Минского полумарафона удалось создать праздничную атмосферу
ФОТОФАКТ: Участники автопробега "Символ единства" прибыли в Гомель
Вице-премьер России об интеграции с Беларусью: надеюсь, будет реализован принцип "две страны - одна экономика"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1907 пациентов с COVID-19, выписаны 1643
Председатель "Белой Руси" Давыдько рассказал о планах создания провластной партии "За Родину"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск отпраздновал День города
РЕПОРТАЖ: Красочные костюмы, диковинные блюда, обряды: фестиваль национальных культур прошел в Минске
Гусаков: Фестиваль науки позволяет продемонстрировать достижения ученых в доступной форме
Первокурсники Университета МЧС присягнули на верность Родине и белорусскому народу
Мисс Беларусь стала Дарья Гончаревич
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.