Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании разрешат проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей начиная с июня. Об этом сообщает ТАСС, цитируя распространенный сегодня план ослабления карантина. Карантин в Великобритании был введен 23 марта в условиях пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Ослабление этого режима будет происходить поэтапно и медленно. "Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с их телевизионной трансляцией во избежание риска широкомасштабного социального контактирования", - сказано в документе. Однако пока не ясно, сочтут ли спортивные ассоциации формат достаточным для возобновления соревнований. Поскольку, как и в случае с театрами, показ без зрителей нерентабелен. Руководство Английской премьер-лиги пока не решило, будет ли возобновлен приостановленный 13 марта из-за коронавируса национальный чемпионат. На первом этапе ослабления карантина (с 13 мая) людям будет разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу выйдут сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что на следующем этапе послаблений - с 1 июня - в стране могут заработать магазины и школы, а уже с июля - некоторые отели и общественные места. По последней информации Минздрава страны, число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в королевстве превысило 223 тыс., число летальных исходов - 32 тыс.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!