9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну, сообщает Deutche Welle.

Желающим посетить Великобританию теперь необходимо будет сдать в общей сложности три теста на COVID-19. Один сразу по приезде и еще два - на второй и на восьмой день 10-дневнего карантина. Кроме того, из 33 стран Африки и Южной Америки в Великобританию могут приезжать только те, у кого есть британское гражданство или вид на жительство в Соединенном Королевстве.

Сообщается, что они должны сами оплатить проживание в отеле во время карантина. Нарушителям правил грозит штраф размером до 2000 фунтов (около 2280 евро), если речь идет о тестах, и до 10 000 фунтов - если нарушение касается карантина.-0-