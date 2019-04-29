Власти Великобритании запретят вывоз ранних работ Фрэнсиса Бэкона

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании планируется установить временный запрет на вывоз ранних работ Фрэнсиса Бэкона, сообщает The Telegraph .

Эта работа считается самой ранней из сохранившихся. Фото The Telegraph

Один из декоративных ковриков. Фото The Telegraph

В раннее творчество художника-экспрессиониста входят триптих и три декоративных коврика общей стоимостью $3,87 млн.

Как отметил заместитель министра культуры Великобритании Майкл Эллис, Фрэнсис Бэкон - один из самых уважаемых и известных британских художников, чьи работы оказали огромное влияние на современное искусство. "Это правильно, что мы пытаемся сохранить эти выдающиеся работы в стране, где они могли бы вдохновить следующее поколение художников мирового класса", - заявил Майкл Эллис.

Запрет на вывоз работ Бэкона планируется ввести в июле текущего года.

Фрэнсис Бэкон - ведущий британский экспрессионист ХХ века. Он известен картинами искаженного тела человека.-0-