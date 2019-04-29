Власти Великобритании запретят вывоз ранних работ Фрэнсиса Бэкона

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании планируется установить временный запрет на вывоз ранних работ Фрэнсиса Бэкона, сообщает
В раннее творчество художника-экспрессиониста входят триптих и три декоративных коврика общей стоимостью $3,87 млн.
Как отметил заместитель министра культуры Великобритании Майкл Эллис, Фрэнсис Бэкон - один из самых уважаемых и известных британских художников, чьи работы оказали огромное влияние на современное искусство. "Это правильно, что мы пытаемся сохранить эти выдающиеся работы в стране, где они могли бы вдохновить следующее поколение художников мирового класса", - заявил Майкл Эллис.
Запрет на вывоз работ Бэкона планируется ввести в июле текущего года.
Фрэнсис Бэкон - ведущий британский экспрессионист ХХ века. Он известен картинами искаженного тела человека.-0-
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