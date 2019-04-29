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Власти Великобритании запретят вывоз ранних работ Фрэнсиса Бэкона

В мире 29.04.2019 | 16:33
Фрэсис Бэкон. Фото The Telegraph
Фрэсис Бэкон. Фото The Telegraph

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании планируется установить временный запрет на вывоз ранних работ Фрэнсиса Бэкона, сообщает The Telegraph.

Эта работа считается самой ранней из сохранившихся. Фото The Telegraph
Эта работа считается самой ранней из сохранившихся. Фото The Telegraph

Один из декоративных ковриков. Фото The Telegraph
Один из декоративных ковриков. Фото The Telegraph

В раннее творчество художника-экспрессиониста входят триптих и три декоративных коврика общей стоимостью $3,87 млн.

Как отметил заместитель министра культуры Великобритании Майкл Эллис, Фрэнсис Бэкон - один из самых уважаемых и известных британских художников, чьи работы оказали огромное влияние на современное искусство. "Это правильно, что мы пытаемся сохранить эти выдающиеся работы в стране, где они могли бы вдохновить следующее поколение художников мирового класса", - заявил Майкл Эллис.

Запрет на вывоз работ Бэкона планируется ввести в июле текущего года.

Фрэнсис Бэкон - ведущий британский экспрессионист ХХ века. Он известен картинами искаженного тела человека.-0-

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Теги
Великобритания, живопись
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