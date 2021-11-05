Власти Венгрии предложили ЕС открыть коридоры для мигрантов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей антимиграционной политикой, предложил ЕС открыть коридоры через его страну для беженцев и мигрантов, сообщает немецкий телеканал Welt.

"Если они вам (коридоры. - Прим. БЕЛТА) понадобятся, мы их откроем", - сказал он.

Виктор Орбан, глава правящей партии "ФИДЕС", возглавил правительство Венгрии в 2010 году. Цель политики премьера - защита страны от нелегальных мигрантов и им "сочувствующих". Виктор Орбан предложил законопроект, не имеющий аналогов в Европе, который ввел ограничение в отношении неправительственных организаций (НПО), помогающих беженцам. На данный момент мигранту практически невозможно получить убежище в Венгрии.

По решению властей Венгрии был построен металлический забор на границе с Сербией. Беженцев и мигрантов, которых задерживают в Венгрии, автоматически возвращают в Сербию без дополнительных процедур. Правозащитники и агентство ООН по делам беженцев называют эту практику незаконной. ЕС считает, что Венгрия нарушает европейское и международное право.-0-