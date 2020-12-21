Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье людей будет ощущаться еще долго - ВОЗ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боязнь заразиться, опасения за здоровье близких, карантин, безработица, финансовые проблемы, социальная изоляция - последствия пандемии COVID-19 для психического здоровья населения будут ощущаться еще долго. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщается на сайте Центр новостей ООН.

Ханс Клюге напомнил: согласно проведенным Международной организаций труда опросам, каждый второй молодой человек в возрасте 19-29 лет испытывает тревожность или депрессию. По словам представителя ВОЗ, эта тенденция касается и других возрастных групп. В зимние месяцы подобные недуги вообще часто обостряются, а на фоне пандемии могут стать еще большей угрозой для здоровья населения.

"В преддверии праздников лучшим подарком может стать защита нашего психического здоровья и благополучия, а также забота о других", - считает Ханс Клюге. Он предложил мобилизовать социальные ресурсы на поддержку самых уязвимых групп населения. Кроме того, глава Европейского бюро ВОЗ призвал правительства региона вкладывать средства в программы по защите психического здоровья людей.

"Самое безопасное сейчас - встретить праздники дома. Помните, что, даже находясь в разлуке с близкими, вы не должны чувствовать себя одинокими: общайтесь, переписывайтесь, созванивайтесь, поддерживайте друг друга", - рекомендовал представитель ВОЗ.-0-