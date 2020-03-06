Вместо воды в Италии из кранов потекло вино

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена из кранов в домах вместо воды потекло игристое вино. Об этом сообщает издание Daily Star.

Жители деревни сообщили, что из кранов в их домах течет пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом.

Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука.

Местные власти сообщили гражданам, что жидкость в кранах не угрожает их здоровью.-0-