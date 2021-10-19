ВМО: из-за потепления в Африке могут исчезнуть последние ледники

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледники в горных массивах Килиманджаро, Кения и Рувензори могут полностью исчезнуть к 2040-м годам из-за того, что потепление в Африке происходит более быстрыми темпами, чем в среднем на Земле, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщает телеканал "МИР24".

"Сейчас только три горы в Африке покрыты ледниками. Это массив гор Кения (Кения), Рувензори (Уганда) и Килиманджаро (Танзания). Хотя эти ледники слишком малы, чтобы служить крупными резервуарами воды, они имеют значительное туристическое и научное значение", - сказано в тексте документа.

Авторы доклада отметили, что нынешние темпы отступления горных ледников являются более высокими, чем в среднем на планете. Если это будет продолжаться, то к 2040-м годам произойдет полная дегляциация, предупредили ученые. По прогнозам, первой льда лишится гора Кения, это случится примерно на 10 лет раньше, чем в случае с Рувензори и Килиманджаро.

Ученые считают, что потепление в Африке идет быстрее, чем в среднем на Земле. Темпы роста уровня Индийского и Атлантического океанов у африканского побережья превышают среднемировые показатели. В минувшем году специалисты наблюдали более обильные, чем обычно, осадки в нескольких областях, в том числе в зоне Сахеля, Восточно-Африканской рифтовой долине и на северо-востоке континента. Наводнения пережили Судан, Южный Судан, Эфиопия, Чад и некоторые другие государства. Засуха на Мадагаскаре породила гуманитарный кризис.

Изменение климата усугубило в 2020 году проблему продовольственной безопасности в Африке. На Восточную Африку и регион Африканского Рога в 2020 году пришлось 12% общемирового количества новых беженцев и перемещенных лиц. Более 1,2 млн человек покинули свои дома вследствие стихийных бедствий, а почти полмиллиона - из-за конфликтов, пишет ТАСС.

Климатологи считают, что уже через десять лет 118 млн африканцев, живущих менее чем на $1,9 в день, столкнутся с наводнениями, засухами и жарой.

"Быстрое уменьшение ледников, остающихся на востоке Африки, которые полностью растают в ближайшем будущем, сигнализирует об угрозе неизбежных и необратимых изменений в системе Земли", - подчеркнул генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.-0-