15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально признала новый температурный рекорд для Арктики - 38 градусов по Цельсию, сообщает Центр новостей ООН.

"Всемирная метеорологическая организация признала температурный рекорд для Арктики - 38 градусов по Цельсию, или 100,4 по Фаренгейту, в российском городе Верхоянске. Он был зафиксирован 20 июня прошлого года", - заявила пресс-секретарь ВМО Клэр Нуллис.

Эксперты ВМО отметили, что в течение большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 градусов превышали норму.

Верхоянск находится примерно в 115 км к северу от полярного круга. Новый рекорд температуры, более типичный для Средиземноморья, чем для Арктики, был измерен на метеорологической наблюдательной станции во время продолжительной сибирской волны жары.

"Этот рекорд явно свидетельствует о потеплении на всей территории Сибири", - сказал известный климатолог из Соединенного Королевства и член комитета ВМО доктор Фил Джонс.

Эксперты ВМО отмечают: высокая летняя температура в арктической зоне Сибири усилила разрушительные пожары и привела к масштабной потере морского льда. Из-за потепления в Арктике 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений.

"Этот новый для Арктики рекорд является очередным показателем в серии наблюдений, поступивших в архив данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях. Он является тревожным сигналом изменения нашего климата. В 2020 году также был зафиксирован новый температурный рекорд -18,3 градусов по Цельсию - для Антарктического континента", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Сейчас исследователи ВМО проверяют показания температуры на уровне 54,4 градусов по Цельсию, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте в мире - Долине Смерти в Калифорнии. К тому же они намерены вскоре сообщить о новом температурном рекорде для Европы - 48,8 градусов по Цельсию, зарегистрированном на итальянском острове Сицилия этим летом.-0-