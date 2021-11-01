ВМО: последние семь лет стали самыми теплыми в истории

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном к началу Конференции ООН по изменению климата, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Средняя глобальная температура в 2021 году, по данным с января по сентябрь, была примерно на 1,09 градуса Цельсия выше среднего значения за 1850-1900 годы. По прогнозам, нынешний год окажется одним из самых теплых за всю историю наблюдений в мире.

В июне и июле этого года экстремально мощные волны тепла захлестнули запад Северной Америки. Во многих регионах рекорды были побиты на 4-6 градусов Цельсия, что привело к сотням человеческих смертей. 9 июля в Долине Смерти в Калифорнии температура достигла отметки 54,4 градуса Цельсия, что аналогично рекорду 2020 года. Это было самое жаркое лето за всю историю континентальной части Соединенных Штатов.

На Западном побережье США произошло множество крупных пожаров. В результате пожара "Дикси", который стал самым крупным в Калифорнии за всю историю наблюдений, выгорело около 390 тыс. га земли.

Сильная жара затронула и Средиземноморский регион. 11 августа в Сицилии температура достигла 48,8 градуса Цельсия, что стало европейским рекордом, а в Кайруане ртутный столбик термометра показывал 50,3 градуса Цельсия. 14 августа в Мадриде был самый жаркий день за всю историю наблюдений - 42,7 градуса Цельсия. 20 июля температурный рекорд был зафиксирован в Тбилиси - 40,6 градуса. Крупные лесные пожары произошли во многих частях региона. Особенно сильно пострадали Алжир, юг Турции и Греция.

Второй год подряд сильная засуха наблюдалась на большей части субтропиков Южной Америки. Количество осадков было значительно ниже среднего показателя на большей части юга Бразилии, Парагвая, Уругвая и на севере Аргентины.

При этом в середине июля в Западной Европе произошло одно из самых сильных наводнений за всю историю наблюдений, повлекшее за собой более 200 смертей. Наводнения обрушились также на некоторые районы Восточной Африки.

Также в докладе ВМО говорится, что в последние два десятилетия значительно ускорились темпы потепления океана. Ожидается, что океан продолжит нагреваться и в ближайшем будущем. Кроме того, показатель pH на поверхности океана за последние 40 лет снизился во всем мире и сейчас является самым низким за последние 26 тыс. лет. По мере снижения pH океана его способность поглощать CO2 из атмосферы уменьшается.

Отмечается также, что с 1993 по 2002 год среднее глобальное повышение уровня моря составляло 2,1 мм в год. С 2013 по 2021 год этот показатель составлял уже 4,4 мм. В основном такая тенденция была обусловлена ускоренной потерей массы льда. В июне и начале июля в районах моря Лаптевых и восточного Гренландского моря протяженность морского льда стремительно уменьшалась. В результате общая площадь морского льда в Арктике в первой половине июля оказалась рекордно низкой. В этом году был зафиксирован 12-й по величине минимальный размер площади льда за 43 года наблюдений.

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас отметил, что "впервые за всю историю наблюдений на ледниковом пике Гренландии пошел дождь, а не снег". "В результате таяния льда медленно исчезают канадские ледники. Экстремальные явления - это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что эти явления в значительной степени вызваны антропогенным изменением климата", - заявил он.

"Отчет ВМО о состоянии глобального климата показывает, что планета меняется буквально на наших глазах. Экосистемы разрушаются по всему миру", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Доклад ВМО будет использоваться в качестве научной базы в ходе переговоров участников 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая вчера открылась в Глазго (Шотландия).-0-