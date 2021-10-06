ВМО предупредила о приближении масштабного водного кризиса

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечеству необходимо осознать, что надвигается масштабный водный кризис. Такое предупреждение содержит обнародованный доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В докладе "Состояние климатического обслуживания в 2021 году: водные ресурсы" прогнозируется в ближайшем будущем резкое увеличение числа людей, страдающих от нехватки воды. При этом, говорится в документе, предпринимаемые международным сообществом усилия в области управления, мониторинга, прогнозирования и раннего предупреждения неудовлетворительны и носят фрагментарный характер.

"Повышение температуры приводит к изменению характера осадков на глобальном и региональном уровнях, что влечет за собой изменение режима выпадения осадков, сдвиг сельскохозяйственных сезонов и влияет на здоровье и общее благополучие людей, в том числе обеспечение продовольствием", - заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Он напомнил о проливных дождях в Азии и масштабных наводнениях в Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и Индии, в результате которых миллионы местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сотни людей погибли. Такие тенденции характерны сейчас не только для развивающихся стран - катастрофические наводнения в Европе стали причиной сотен смертей и нанесли значительный ущерб экономике региона.

Чрезвычайные ситуации, связанные с водой, за последние 20 лет стали происходить в мире значительно чаще. С 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями увеличилось на 134%. Наибольшее число смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, происходит в Азии, где, по мнению авторов доклада, необходимо срочно укрепить комплексные системы предупреждения о речных паводках.

Количество и продолжительность засух на Земле за тот же период увеличились на 29%. Большинство смертей, связанных с засухами, регистрировалось в Африке.

"Нехватка воды, - добавил Петтери Таалас, - продолжает оставаться серьезной причиной для беспокойства во многих странах и особенно в Африке. В государствах, испытывающих нехватку воды, в настоящее время живут более двух миллиардов человек. Эти люди страдают от отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и средствам санитарии. Нам необходимо в полной мере осознать надвигающийся водный кризис".

Согласно приведенным в докладе данным, в 2018 году 3,6 млрд человек не имели надлежащего доступа к воде на протяжении по меньшей мере месяца. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет примерно до 5 млрд.

За последние 20 лет глобальные запасы водных ресурсов, то есть объем всей воды на поверхности земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед, уменьшаются со скоростью один сантиметр в год. Наибольшие потери фиксируются в Антарктиде и Гренландии, но и многие густонаселенные регионы в более низких широтах испытывают значительные потери воды и ухудшение водоснабжения. Ситуация усугубляется еще и тем, что лишь 0,5% водных ресурсов Земли пригодны для использования в качестве питьевой воды.

Интегрированное управление водными ресурсами жизненно важно для достижения долгосрочного социального, экономического и экологического благополучия, говорится в отчете. Между тем 75 стран мира сообщили о том, что эффективность использования водных ресурсов у них ниже среднего, причем 10 государств признали крайне низкий уровень этого показателя. Для достижения показателей, заложенных в Повестке дня развития до 2030 года, необходимо ускорить нынешние темпы адаптации как минимум в четыре раза.

Эксперты Всемирной метеорологической организации рекомендуют вкладывать больше средств в комплексное управление водными ресурсами, в системы раннего предупреждения о засухе и паводках, а также улучшать методы сбора и обработки информации. Кроме того, они предлагают координировать работу различных служб, которые занимаются этими вопросами, и призывают страны вступать в организованную ВМО Коалицию по водным ресурсам и климату.-0-