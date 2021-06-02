ВМО: природный феномен Ла-Нинья завершился, лето будет жарким

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что температура воздуха этим летом превысит среднестатистические показатели, особенно в Северном полушарии. Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Ожидается также, что количество осадков во многих частях света, включая Восточную Европу, Средиземноморье и Северную Америку, будет ниже средних показателей.

Метеорологи отмечают, что на погоду будет влиять завершение глобального природного явления Ла-Нинья. Феномен Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен Эль-Ниньо - с фазой потепления.

"Ла-Нинья имеет временный глобальный охлаждающий эффект, который сильнее всего ощущается на второй год этого явления. Начало 2021 года (на которое пришелся пик Ла-Нинья) было, по нынешним меркам, относительно прохладным. Но это не должно вызывать у нас ложное чувство безопасности, не стоит думать, что процесс изменения климата приостановился", - сказал глава ВМО Петтери Таалас.

По его словам, концентрация углекислого газа, которая ведет к глобальному потеплению, остается на рекордно высоком уровне. "Согласно новым прогнозам, выпущенным ВМО, вероятность того, что по крайней мере один год в период с 2021 по 2025 год станет самым теплым за всю историю наблюдений и побьет рекорд 2016 года, когда наблюдался сильнейший Эль-Ниньо, составляет 90%", - добавил Петтери Таалас.

Эксперты ВМО напоминают, что Эль-Ниньо и Ла-Нинья - основные, но не единственные факторы, влияющие на погодные условия. Есть еще такие явления, как, например, североатлантическое и арктическое колебания. При этом в ВМО подчеркивают, что все естественные климатические явления в настоящее время происходят в контексте вызванного деятельностью человека изменения климата, которое ведет к повышению глобальной температуры и усугублению экстремальных погодных условий.-0-