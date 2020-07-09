ВМО прогнозирует изменение климата в ближайшие пять лет

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура воздуха в мире стала выше минимум на один градус по сравнению с показателями доиндустриального уровня 1850-1900 годов, а в ближайшие пять лет эта цифра может увеличиться до 1,5 градуса, сообщает Центр новостей ООН.

Метеорологи отмечают, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

"Это исследование раскрывает огромную проблему, которую предстоит решить для достижения цели Парижского соглашения об изменении климата: поддерживать глобальный рост температуры ниже 2 градусов и продолжать меры по ограничению повышения температуры до 1,5 градуса", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Специалисты считают, что ежегодное увеличение температуры воздуха более чем на два градуса может привести к необратимым последствиям. При этом отмечают, что временная приостановка мировой экономики из-за пандемии коронавируса - повод задуматься о действиях в этой области.

"В то время как COVID-19 вызвал серьезный мировой экономический кризис, правительства стран должны использовать эту возможность, чтобы принять меры по борьбе с изменением климата в рамках программ восстановления климата", - добавил Петтери Таалас.-0-