ВМС Аргентины не располагают техникой для поднятия подлодки San Juan

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы Аргентины не имеют технических возможностей, чтобы поднять затонувшую год назад подводную лодку San Juan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны страны Оскара Агуада.

В настоящее время ВМС ждут от компании Ocean Infinity, нашедшей субмарину, всю информацию. Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября ВМС объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены.

17 ноября 2018 года ВМС Аргентины сообщили об обнаружении субмарины частной американской компанией Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.

По предварительной информации, причиной гибели экипажа мог стать направленный внутрь взрыв в тот момент, когда она находилась близко к морскому дну.

Обломки разбросаны в радиусе 100 м. ВМС также показали первые фотографии обнаруженной на глубине 907 м рядом с местом, где была зафиксирована гидроакустическая аномалия, подводной лодки.

Подлодка была обнаружена у берегов Аргентины в зоне, в которой вероятность обнаружения субмарины была определена как 90%. Военные специалисты, участвовавшие в поиске затонувшей подводной лодки San Juan, не могли найти ее из-за отсутствия необходимых технологий.

После обнаружения субмарины в Аргентине объявили траур.-0-