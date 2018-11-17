ВМС Аргентины сообщили о возможном обнаружении затонувшей подлодки San Juan

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Ocean Infinity зафиксировала в зоне поиска исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan крупный объект, совпадающий по размеру с субмариной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВМС.
Объект длиной 60 м был обнаружен на глубине 800 м. Ему присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения" с субмариной.
Подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно - российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.-0-
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