ВМС Аргентины сообщили о возможном обнаружении затонувшей подлодки San Juan

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Ocean Infinity зафиксировала в зоне поиска исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan крупный объект, совпадающий по размеру с субмариной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВМС.

Объект длиной 60 м был обнаружен на глубине 800 м. Ему присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения" с субмариной.

Подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно - российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.-0-