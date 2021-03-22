ВМС Франции в Гвинейском заливе изъяли крупную партию наркотиков

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Франции перехватили и изъяли с борта находившегося в Гвинейском заливе судна 6 тонн кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABC.

Операция прошла на основе данных, полученных французской и нидерландской разведками. Десантный корабль ВМС Франции Dixmude остановил сухогруз Nijlan под флагом Сент-Китс и Невис. На его борту было обнаружена крупная партия наркотиков - 6 тонн кокаина.

Сухогруз вышел несколько дней назад из порта одной из стран Южной Америки. Все это время судно оставалось под наблюдением спецслужб. Решение о его перехвате было принято в момент, когда сухогруз находился у берегов Африки.-0-