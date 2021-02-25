Внеочередное заседание Национального собрания Армении не состоялось

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередное заседание Национального собрания, инициированное фракциями "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", не состоялось. Соответствующее заявление депутата от "Процветающей Армении" Иветы Тоноян, сделанное во время митинга у здания Национального собрания, приводит Арменпресс.

"Заседание НС должно было состояться в 18.00, но ни один из депутатов правящей фракции на заседании не присутствовал. Это означает, что это правительство исключает цивилизованный путь своего ухода", - сказала Ивета Тоноян.

Как сообщалось, на площади Гарегина Нжде завершилось шествие под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Обращаясь к своим сторонникам, он отметил, что они выполнили сегодняшнюю миссию, зафиксировав позицию десятков тысяч граждан.

"Позиция такова: президент республики, думаю, должен подписать указ об увольнении начальника Генштаба, либо сам Оник Гаспарян должен написать заявление об увольнении. Во-вторых, отныне мы прекратим свои акции, мы предлагаем нашим партнерам по оппозиции тоже прекратить акции. Приглашаем представителей политических сил обсудить, что делать дальше. Решение о том, что делать дальше, нужно принимать с учетом мнения народа. Сейчас я пойду в правительство, мы проведем несколько консультаций, примем необходимые решения. Наш девиз - "конец бархату". У всех были возможности. Кто воспользовался своей возможностью, воспользовался, а кто нет - то нет, воля народа должна быть исполнена", - подчеркнул Пашинян.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Армении уже обсудил ситуацию в республике с президентом России Владимиром Путиным. О телефонном разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, - отметил пресс-секретарь. - Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности".-0-