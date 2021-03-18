Фото пресс-службы премьер-министра Армении
18 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Никол Пашинян отметил, что сегодня состоялась его встреча с главой оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.
"В ходе нашей встречи было решено, что лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации станет проведение внеочередных парламентских выборов. Учитывая наши обсуждения с президентом Республики Армения, с фракцией "Мой шаг", руководителем фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня", - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.-0-