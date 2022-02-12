Внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередные выборы президента Туркменистана пройдут 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком страны.

"Да, президент дал поручение провести", - сказали в ЦИК.

Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, 11 февраля, выступая на заседании верхней палаты парламента, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял непростое решение о себе, и отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. По его словам, свой огромный жизненный и политический опыт он намерен далее направить в эту область.-0-