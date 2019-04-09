Внесены изменения в соглашение об условиях пребывания Секретариата ОДКБ в России

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. И.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сегодня в Москве подписали второй протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата ОДКБ на территории Российской Федерации от 19 декабря 2003 года. Информация об этом размещена на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Вносимые изменения предусматривают уточнение условий пребывания Секретариата ОДКБ и предоставление заместителям генерального секретаря ОДКБ, не являющимся гражданами России и не проживающим в ней постоянно, а также членам их семей дипломатического статуса и соответствующих ему привилегий и иммунитетов", - пояснили в ОДКБ.-0-