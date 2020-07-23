Внутреннее авиасообщение возобновляется в Грузии

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 24 июля после четырехмесячной паузы возобновят регулярные внутренние авиарейсы, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.
Полеты будут выполняться между Тбилиси и Батуми, а также в Местиа и Амбролаури из аэропорта в Натахтари, уточнила пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Директор объединения Тамар Арчуадзе напомнила, что правительство страны объявило 2020-й годом внутреннего туризма.
Аэропорты Натахтари, Амбролаури и Местиа оснащены согласно требованиям Минздрава Грузии и Агентства гражданской авиации - дезбарьеры, соблюдение социальной дистанции, термоскрининг.
С 15 июня в Грузии возобновился внутренний туризм. Власти призывают граждан отдыхать в этом году, не выезжая за рубеж, и помочь стране и этой сфере.-0-