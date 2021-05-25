Внутри фигуры динозавра в Испании нашли тело человека

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанская полиция расследует обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, чье тело было найдено внутри декоративной фигуры динозавра в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет, сообщает ВВС.

По данным полиции, гулявшие рядом мужчина с сыном почувствовали характерный запах, идущий изнутри огромной фигуры из папье-маше. Мужчина разглядел труп сквозь трещину в полой ноге динозавра.

На место были вызваны три бригады специалистов, которые разрезали статую и извлекли труп.

Местные СМИ пишут, что погибший мужчина пытался достать свой мобильный телефон, который он уронил внутрь фигуры динозавра, однако упал туда сам, оказался в ловушке и отчего-то не смог позвать на помощь. Полиция ожидает результатов вскрытия, чтобы сообщить, от чего именно он умер.

Фигуру динозавра демонтировали.-0-