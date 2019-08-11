Во Флориде арестован человек, угрожавший устроить стрельбу в магазине Walmart

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция штата Флорида арестовала 26-летнего Ричарда Клейтона за то, что он разместил в социальной сети Facebook угрозу расправиться с покупателями в магазине сети Walmart. Об этом сообщает телеканал
Арест был произведен еще 9 августа после того, как 6 августа Клейтон предупредил в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15. Подозреваемый в своем сообщении посоветовал "не ходить в Walmart на следующей неделе".-0-
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