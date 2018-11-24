Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Браунсвилл во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина, в результате погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает газета The Miami Herald.

Раненые госпитализированы в местную больницу.

Нападавший стрелял в небольшую толпу возле магазина, который расположен рядом с жилым комплексом.

Полиция расследует инцидент, информация о задержании стрелка пока не поступала.-0-