Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Браунсвилл во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина, в результате погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает газета The Miami Herald.
Раненые госпитализированы в местную больницу.
Нападавший стрелял в небольшую толпу возле магазина, который расположен рядом с жилым комплексом.
Полиция расследует инцидент, информация о задержании стрелка пока не поступала.-0-
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