Во Флориде из-за голода погибло рекордное количество ламантинов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Флориде с начала года из-за голода погибло более 840 ламантинов. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По заявлению американских чиновников, в этом году уже умерло больше ламантинов, чем за любой другой год в истории Флориды. Комиссия по охране рыб и дикой природы Флориды сообщила, что в период с 1 января по 2 июля 2021 года был зарегистрирован 841 случай смерти животных.

По данным регионального новостного агентства TCPalm, более половины смертей произошли в лагуне реки Индиан и прилегающих районах в округах Волусия, Бревард, Индиан-Ривер, Сент-Люси и Мартин. Подавляющее большинство смертей произошло в Бреварде, где погибло 312 ламантинов. Некоторые биологи считают, что загрязнение воды убивает заросли водорослей в этом районе.

"Беспрецедентная смертность ламантинов из-за голода была зарегистрирована на Атлантическом побережье прошлой зимой и весной, - сообщил Флоридский научно-исследовательский институт рыб и дикой природы. - Большинство смертей произошло в более холодные месяцы, когда ламантины мигрировали в лагуну Индиан-Ривер, где погибла большая часть морских водорослей".

До 2017 года ламантины были классифицированы федеральным правительством как находящиеся под угрозой исчезновения. Ныне в водах Флориды живет около 6,3 тыс. ламантинов по сравнению 1,3 тыс. в начале 1990-х годов.-0-