Во Флориде на складе Amazon произошла стрельба

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы на складе Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида один человек погиб, еще один ранен, сообщает CNN.

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Прибывшая проверить информацию о выстрелах на складе Amazon полиция обнаружила женщину и мужчину с огнестрельными ранениями. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина был доставлен в больницу. На данный момент о его состоянии ничего не сообщается.

По информации полиции, на складе было обнаружено оружие. Начато расследование инцидента, опрашиваются свидетели. По одной из версий, стрельба произошла в результате конфликта двух сотрудников, которые состояли в отношениях. Другие подробности пока не разглашаются.-0-