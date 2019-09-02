Во Флориде объявлена эвакуация из-за приближения урагана "Дориан"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил эвакуацию населения в ряде прибрежных округов штата из-за приближения урагана "Дориан". Об этом сообщается на сайте губернатора.

Приказы об обязательной эвакуации изданы 1 сентября в прибрежных районах округов Палм-Бич, Мартин и Сент-Луси, 2 сентября поступят поручения об обязательной эвакуации округов Сент-Джонс, Бревард, Волуси, Дувал, Индиан-Ривер и Нассау, говорится в заявлении. Для обеспечения беспрепятственной эвакуации власти приостановили сбор платы за проезд на платных магистралях Флориды.

"Дориан" - самый сильный шторм, когда-либо угрожавший восточному побережью штата, - заявил директор Отдела по чрезвычайным ситуациям штата Флорида Джаред Московиц. - Независимо от того, по какому пути пойдет этот шторм, наше государство будет затронуто".

Ранее приказы об обязательной эвакуации выпустили губернатор Южной Каролины Генри Макмастер и губернатор Джорджии Брайан Кемп. Ожидается, что в обоих штатах будут эвакуированы в общей сложности около 1 млн человек, сообщает американская вещательная телевизионная сеть NBC .

В данный момент ураган "Дориан" бушует на островах Багамского архипелага, скорость ветра там достигает 289 км/ч. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. По прогнозам синоптиков, после Багамских островов "Дориан" обрушится на юго-восточное побережье США. Согласно данным Reuters, самым мощным ураганом в Атлантике был "Аллен" в 1980 году - порывы ветра тогда достигали скорости 306 км/ч.-0-