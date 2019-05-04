Во Флориде пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в реку

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Флориде самолет Boeing 737, на борту которого находились 136 человек, при посадке съехал в реку Сент-Джонс, сообщает агентство Reuters .

Жертв нет. По данным местных СМИ, пострадали как минимум два человека. Они получили незначительные травмы.

Самолет прилетел с военно-морской базы Гуантанамо и упал в реку в конце взлетно-посадочной полосы около 9.40 по местному времени.-0-