Во Флориде пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в реку

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Флориде самолет Boeing 737, на борту которого находились 136 человек, при посадке съехал в реку Сент-Джонс, сообщает агентство
Жертв нет. По данным местных СМИ, пострадали как минимум два человека. Они получили незначительные травмы.
Самолет прилетел с военно-морской базы Гуантанамо и упал в реку в конце взлетно-посадочной полосы около 9.40 по местному времени.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.35 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2334 BYN
|3.215 BYN
|3.24 BYN