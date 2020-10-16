Во Флориде при взрывах на катере пострадали 13 человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек пострадали при взрывах на катере в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США), сообщает CNN.

Инцидент случился на реке Нью-Ривер. На момент происшествия на борту судна находился 21 человек. Служба пожарной охраны Форт-Лодердейла сообщила, что на катере было зафиксировано несколько взрывов, об их причине не сообщается.

По данным полиции, пострадавшие в результате взрывов и последовавшего пожара получили ожоги от первой до третьей степени. Семь раненых были доставлены в клинику Broward Health, в том числе двое в критическом состоянии, несколько пострадавших отказались от госпитализации.

Начато расследование происшествия.-0-