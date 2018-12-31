Во Флориде произошла драка в торговом центре - пострадали 18 человек

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцать человек пострадали в результате драки в торговом центре в американской Флориде, сообщает портал Click Orlando.

По данным портала, полиция получила сообщение о стрельбе в фуд-корте центра, но по прибытии правоохранители выяснили, что перестрелки не было, а завязалась драка между мужчиной и женщиной.

В ходе драки 18 человек получили травмы, из них восемь человек были отправлены в больницу. Зачинщики драки задержаны.-0-