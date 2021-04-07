Во Флориде устранили угрозу утечки токсичных отходов

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Флорида устранили опасность разлива загрязненной воды из промышленного резервуара к югу от города Тампа. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности управляющего округа Мэнати Скотта Хоупса сообщает ТАСС.

В резервуаре на территории бывшего фосфатного предприятия ранее обнаружили трещины. Разлив токсичной жидкости с повышенным содержанием фосфора и других веществ мог привести к серьезным последствиям. В связи с этим в округе Мэнати был введен режим чрезвычайного положения. Жители более 300 расположенных поблизости домов были эвакуированы.

Сейчас часть воды откачали с помощью насосов. Для ее хранения, в частности, было решено использовать специальную скважину. "Мы считаем, что опасность была успешно устранена", - отметил Хоупс. По его словам, теперь ситуация под контролем. Эвакуированным жителям разрешили вернуться в дома.-0-