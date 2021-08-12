Во Франклине родители школьников протестуют против масочного режима

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франклине в штате Теннесси родители учеников начальной школы провели акцию протеста против обязательного масочного режима, сообщает телеканал NBC News.





Протесты вспыхнули после того, как школьная администрация возобновила требование обязательного ношения масок для учеников начальной школы. По решению совета по образованию округа Уильямсон, данное правило будет действовать как минимум в течение месяца с 12 августа.





Протестующие родители собрались у здания, где проходило заседание совета, и начали скандировать: "Мы не подчинимся! ", "Никаких больше масок".





На видео, опубликованном в интернете, слышны угрозы в адрес администрации: "Мы знаем, кто вы. Вы можете свободно уйти, но мы вас найдем". "Родители должны иметь возможность выбирать, чего они хотят и как их дети будут ходить в школу", - сказал один из участников акции Дэвид Гриммет.





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Американская академия педиатрии и Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали всем школьникам носить маски. По данным NBC News, сейчас в США дети чаще заболевают штаммом дельта, который чаще вызывает госпитализацию.-0-