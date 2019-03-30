Во Франции 12 тыс. полицейских обеспечивают порядок на акциях "желтых жилетов"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12 тыс. полицейских и жандармов задействованы в обеспечении порядка на манифестациях "желтых жилетов" во Франции. Кроме того, мобилизованы военные, принимающие участие в антитеррористической операции Sentinelle, сообщил телеканал BFM .

Это уже 20-я акция "желтых жилетов". В этот раз протестующие столкнулись с усиленными мерами безопасности в Париже, где правоохранетелям уже пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, парижская префектура полиции распорядилась разместить усиленные отряды полицейских на главных въездах в город. Сотрудники правоохранительных органов проверяют все подозрительные автомобили. Под особый контроль взяты пригороды столицы, в особенности вокзалы. Часть улиц французской столицы перекрыта.

Кроме Парижа, манифестации сегодня ожидаются в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце. В Тулузе и Руане манифестации запрещены, как и в Авиньоне, несмотря на что сотни манифестантов все же вышли на центральную улицу города и прошли колонной в сопровождении полиции, при этом не обошлось без столкновений.

Начавшиеся 17 ноября прошлого года во Франции массовые манифестации "желтых жилетов" первоначально были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения стал светоотражающий жилет автомобилистов. К настоящему времени список требований движения заметно расширился и охватывает не только социально-экономическую сферу, но и политику. 23 марта 19-я волна манифестаций "желтых жилетов" собрала во Франции около 40 тыс. человек. Протесты вновь сопровождались беспорядками и стычками демонстрантов с полицией. Тогда были задержаны 233 человека.-0-