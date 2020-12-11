Во Франции 13-летняя школьница угрожала учительнице ножом

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции задержали 13-летнюю школьницу, которая угрожала убить учительницу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Midilibre.

Девочка учится в колледже в Безье на юге Франции. Во время урока преподаватель английского языка поинтересовалась, почему девочка пришла на занятия без письменных принадлежностей и отметила, что подобное повторяется не в первый раз. Школьница ответила, что не хочет заниматься, однако учительница пообещала отстранить девочку от занятий, если она не передумает.

Тогда 13-летняя ученица встала с места, подошла к преподавателю и пообещала "снять шкуру" с нее, когда закончатся занятия, намекнув, что у нее при себе есть оружие.

Заместитель директора колледжа, узнав о произошедшем, обратился в полицию, девочку задержали на улице. Во время обыска в ее рюкзаке нашли большой кухонный нож, с которым она весь день ходила по учебному заведению. Сейчас она находится под стражей, администрация колледжа приняла решение отстранить ее от занятий до лета. Пока СМИ не сообщают о том, были ли девочке предъявлены какие-либо обвинения.-0-