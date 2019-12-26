Во Франции 140 человек эвакуировали с колеса обозрения

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские спасатели и полиция эвакуировали 140 человек с колеса обозрения в Роане (департамент Луара) из-за масштабного отключения электричества в городе, сообщает 26 декабря ТАСС со ссылкой на газету Le Progrès.

В 19:00 в темноту погрузились несколько центральных районов, подачу электроэнергии удалось восстановить через 15 минут. Прибывшие на место спасатели и полицейские начали эвакуацию граждан с колеса обозрения, которое некоторое время продолжало вращаться по инерции.

Когда свет вновь зажегся, спасатели продолжали помогать людям сойти на землю.

Причина масштабного отключения электричества не сообщается.-0-