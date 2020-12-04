Во Франции 9 декабря объявлено днем траура в связи со смертью экс-президента Валери Жискар д'Эстена

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 9 декабря днем национального траура в связи со смертью бывшего президента Валери Жискар д'Эстена, сообщает французская газета Le Parisien.

По решению семьи покойного прощальная церемония пройдет 5 декабря в кругу близких. Бывшего президента похоронят на кладбище в Отоне около его младшей дочери Жасинте, умершей в 2018 году от продолжительной болезни.

Как заявил Эммануэль Макрон, отдельная церемония в память Валери Жискар д'Эстена пройдет в день его рождения 2 февраля в здании Европарламента в Страсбурге. Все желающие смогут оставить записи в книгах памяти в мэриях и музее Орсе в Париже, который был создан по инициативе Жискар д'Эстена.

Политик скончался вечером 2 декабря в возрасте 94 лет в своем поместье под Туром в окружении родных. В последние месяцы он неоднократно оказывался в больнице из-за проблем с сердцем. Сообщается, что он болел коронавирусной инфекцией. Пост президента Жискар д'Эстен занимал в 1977-1981 годах. При нем Франция проводила достаточно дружескую политику по отношению к СССР, сам он неоднократно бывал в Советском Союзе, а позже и в России. Валери Жискар д'Эстен был самым пожилым из экс-президентов Франции.-0-