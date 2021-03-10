Во Франции артисты и студенты протестуют против закрытия культурных учреждений

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции возле трех национальных театров страны проходят акции протеста. Как сообщает телеканал France Info, демонстранты требуют открыть культурные учреждения, работа которых была приостановлена из-за карантинных ограничений.

В акциях принимают участие студенты и работники культурной сферы. Демонстрации проходят возле театров "Одеон" и "Коллин" в Париже и Национального театра Страсбурга, закрытых из-за пандемии с конца октября 2020 года.

Демонстранты требуют оказать помощь сотрудникам культурной отрасли во Франции, которые из-за карантина лишились работы, а также помочь студентам и выпускникам театральных факультетов.-0-