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10 марта 2021, 16:08

Во Франции артисты и студенты протестуют против закрытия культурных учреждений

Фото AFP
Фото AFP

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции возле трех национальных театров страны проходят акции протеста. Как сообщает телеканал France Info, демонстранты требуют открыть культурные учреждения, работа которых была приостановлена из-за карантинных ограничений.

В акциях принимают участие студенты и работники культурной сферы. Демонстрации проходят возле театров "Одеон" и "Коллин" в Париже и Национального театра Страсбурга, закрытых из-за пандемии с конца октября 2020 года.

Демонстранты требуют оказать помощь сотрудникам культурной отрасли во Франции, которые из-за карантина лишились работы, а также помочь студентам и выпускникам театральных факультетов.-0-

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