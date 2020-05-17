Во Франции богослужение прошло в автомобилях

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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церковная служба в автомобилях прошла в коммуне в Шалон-ан-Шампань на востоке Франции по причине пандемии коронавируса, сообщило AFP.

Идея проведения религиозной службы принадлежит епископу Франсуа Туве в то время, когда массовые религиозные праздники во Франции официально запрещены до 2 июня.

Организацию мероприятия в такой форме духовные оица обсудили с местными властями и получили разрешение.

Экспериментальную мессу посетили около 500 прихожан на 220 автомобилях. Разрешение дали только на членов семьи, которые проживают вместе. Также важным условием было наличие в салоне средств для дезинфекции.

Месса транслировалась на парковке у конгресс-центра "Капитоль". Сообщается, что для причастия верующим нужно было включить аварийные огни своего автомобиля, и священники в масках и перчатках подходили к машине.-0-

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