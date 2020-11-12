Во Франции более 10 млн человек могут оказаться за чертой бедности к концу 2020 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризис, вызванный пандемией, может привести к резкому увеличению числа бедных во Франции: к концу 2020 года оно превысит 10 млн человек, или 15% от общего населения страны. Об этом заявила глава ассоциации Secours catholique ("Секур католик") Вероник Файе, сообщает ТАСС.

"Бедность и неравенство увеличиваются за десять лет во Франции. Мы все еще расплачиваемся за последствия финансового кризиса 2008 года, из которого мы извлекли не все уроки. А в связи с кризисом в области здравоохранения мы готовимся к трудным месяцам. В 2020 году во Франции будет больше 10 млн бедных", - сказала Вероник Файе.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в 2018 году во Франции насчитывалось 9,3 млн человек, чей доход находился ниже уровня бедности.

Представленный ассоциацией доклад основан на беседе с 1,4 млн человек, обратившихся за помощью. По его данным, в 2019 году средний доход всех домохозяйств, с представителями которых встречались добровольцы Secours Catholique, упал на 5 евро по сравнению с 2018 годом и достиг 537 евро, что значительно ниже черты крайней бедности (40% от среднего дохода), который оценивается в 716 евро в 2019 году. 23% домохозяйств вообще не имели доходов, их количество выросло на 8 процентных пунктов по сравнению с 2010 годом.-0-