Во Франции более 140 тыс. человек вышли на акции протеста против санитарных пропусков

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу во Франции прошли общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков. В них приняли участие 141 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В Париже состоялось сразу пять акций. По информации ТАСС, серьезных столкновений протестующих с полицией и беспорядков зафиксировано не было. Единственный инцидент произошел в первом округе Парижа. Там группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в торговый комплекс, но была быстро оттеснена полицейскими. В результате были задержаны три человека.

Еще 18 протестующих полиция задержала в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.-0-