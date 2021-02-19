Во Франции британский штамм выявлен у 36% инфицированных коронавирусом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции британский штамм коронавируса выявлен у 36% инфицированных пациентов, еще 5% случаев приходится на южноафриканский или бразильский штаммы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, сообщает телеканал France Info.

По словам министра, распространение мутаций коронавируса во Франции растет. Так, неделю назад пациенты с британским штаммом составляли 20-25% всех зараженных коронавирусом, а еще неделей ранее - 15%.

При этом в Дюнкерке британский вариант выявлен у 72% заболевших, и этот показатель неуклонно растет. В то же время в департаменте Майотта преобладает южноафриканский вариант - 69% случаев.

Оливье Веран сообщил: для сдерживания распространения новых штаммов вируса во Франции продолжительность изоляции для людей с положительными результатами тестов на COVID-19 увеличится с 7 до 10 дней. Данные меры вступят в силу с 22 февраля. Для контактировавших с больными коронавирусом период изоляции по-прежнему будет 7 дней.

Британский штамм стремительно распространяется и в других странах. Так, глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер сегодня заявил, что пациенты с британским штаммом составляют почти четверть зараженных коронавирусом в Германии и число инфицированных быстро растет, сообщает телевизионная служба Tagesschau. По его словам, это еще больше затрудняет борьбу с пандемией. Эксперт считает, что распространение мутаций может вызвать новую вспышку COVID-19. При этом Лотар Вилер прогнозирует рост числа заболевших среди детей и молодежи.

Выход из ситуации глава Института Роберта Коха видит в вакцинации. "Любой, кому предлагается вакцинация, должен пройти ее", - сказал врач. Он призвал граждан страны и дальше соблюдать правила гигиены, ограничить контакты до минимума, по возможности встречаться на улице и носить маски. Лотар Вилер также посоветовал отказаться от путешествий в другие страны.-0-