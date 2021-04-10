Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство .Sante publique France

По информации агентство, с пятницы на территории страны выявлено 43 248 новых случаев инфицирования. "Всего с марта прошлого года во Франции коронавирусом заразились 5 023 785 человек", - указали в агентстве. Здесь напомнили, что в четверг за 24 часа в стране было зарегистрировано почти 85 тыс. новых случаев заражения, что стало антирекордом за последние полгода.

Как отмечают специалисты, продолжает расти число пациентов французских больниц. По последним данным ведомства, в отделениях реанимации на лечении находятся около 5,8 тыс. человек, в то же время десять дней назад речь шла о чуть более 5 тыс. человек. Общее число госпитализированных увеличилось до 30 238.

Согласно статистике французских властей, от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, во Франции с начала эпидемии умерли 98 574 человека. За минувшие сутки умерли 207 французов, у которых была выявлена эта инфекция.-0-