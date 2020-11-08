Во Франции число умерших от коронавируса превысило 40 тыс.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение во Франции нового коронавируса привело к смерти более 40 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые поступили в мониторинговое агентство Sante Publique France, действующее при Министерстве здравоохранения.

За 24 часа, прошедшие с вечера 6 ноября, умерли 306 человек.

Во Франции число инфицированных за весь период распространения COVID-19 составило свыше 1,748 млн. За семь дней госпитализированы свыше 20 тыс. заболевших, из них более 3 тыс. помещены в реанимацию. В стране насчитывается 3042 очага заболевания, из которых 912 находятся в домах престарелых.-0-