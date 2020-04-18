Во Франции двое подростков попытались проникнуть в закрытый Версальский дворец по канализации

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции двое подростков попытались ночью проникнуть в закрытый из-за эпидемии коронавируса Версальский дворец. Об этом сообщает газета Parisien.

В районе полуночи охранники дворца увидели на мониторах силуэты двух людей, которые пробирались по канализации комплекса. Полиция была вызвана незамедлительно. После проверки системы безопасности стало известно, что в комплекс королевских зданий никто не проник.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что большие трубы, служащие для водоснабжения фонтанов, проникли два подростка. Нарушителей все еще разыскивают.-0-