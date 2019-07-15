Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции произошли столкновения между полицией и футбольными болельщиками, задержаны 282 человека, сообщает французский телеканал
Футболисты сборной Алжира 14 июля обыграли команду Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций. Сразу после матча тысячи болельщиков алжирской команды вышли на улицы Парижа, Марселя и Лиона. Ликование футбольных фанатов вскоре переросло в уличные потасовки. Хулиганы поджигали автомобили и урны, громили автобусные остановки.
Стражей правопорядка, которые пытались остановить толпу, забрасывали бутылками, камнями и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Число пострадавших не уточняется.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.288 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.033 BYN
|2.038 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN