Во Франции горит пришвартованная в Тулоне атомная подлодка

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник сегодня на пришвартованной в порту города Тулон атомной подводной лодке Perle типа Rubis. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Морской префектуры Средиземноморья.

Отмечается, что пожар на подлодке вспыхнул в 10.35 по местному времени (11.35 по минскому времени. - прим. БЕЛТА). Как сообщается, на борту подлодки отсутствует оружие и батареи. Подлодка эвакуирована. Пострадавших нет.

Дым, возникший от пожара на субмарине, не радиоактивен. В сообщении напомнили, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов.-0-