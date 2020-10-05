Во Франции и Италии жертвами урагана стали около шести человек

5 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. По меньшей мере шесть человек во Франции и Италии стали жертвами наводнений, вызванных ураганом "Алекс". Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Ураган "Алекс" обрушился на Францию и Италию в ночь со 2 на 3 октября. Потоками воды смывало мосты и дома, затоплены целые улицы. Тысячи человек остались без света из-за обрыва линий электропередач. Спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим, многие из которых лишились практически всего имущества.

В Италии в курортном городе Сан-Ремо и ряде других населенных пунктов Лигурии на побережье Средиземного моря в результате непогоды погибли минимум пять человек. Кроме того, власти Италии предупреждают об угрозе новых наводнений, в частности, в районе реки По на севере страны.

Во Франции, по официальным данным, погиб минимум один человек, восемь человек пропали без вести. По данным французских метеорологов, в стране за десять часов выпала среднегодовая норма осадков.-0-