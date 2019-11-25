Во Франции из-за наводнений погибли четыре человека

25 ноября, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. В результате наводнений, которые обрушились на юго-восток Франции, погибли четыре человека, сообщает французский телеканал BFM .

Спасатели 24 ноября обнаружили в районе города Таннерон автомобиль с телами пожилой пары - мужчины и женщины. Машина находилась на дне оврага, куда была сброшена мощными потоками воды.

Ранее спасатели нашли тела двух других человек. Один из них утонул, когда во время эвакуации перевернулась лодка спасательной службы, второй погибший найден в автомашине. В числе пропавших без вести - 78-летний мужчина, который после выхода из своего дома был сбит с ног и унесен потоком воды.

За прошедшие двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпала двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм. Это привело к выходу рек из берегов, сходу оползней, затоплению улиц городов, даже таких крупных, как Канны и Ницца.

На спасение населения брошены более 1,6 тыс. сотрудников пожарной службы, работников системы гражданской обороны. При помощи вертолетов спасены из затопленных домов несколько десятков человек. Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища и провести ночь в выделенных им залах школ и мэрий.-0-